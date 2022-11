Arrestato 17enne che trasportava in auto circa duecento dosi di droga

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A 17 anni era in giro con centinaia die alla guida di un’. I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hannoper detenzione dia fini di spaccio undi Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Durante un controllo alla circolazione nella “219” di Castello di Cisterna, i militari hanno rinvenuto 150di crack, 36 di cocaina e 50 euro in banconote di piccolo taglio. Il minore era alla guida di un’poi sequestrata. E’ stato condotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

