Ad ottobre autorizzate 44 mln ore cig | - 55 | 7% sul 2021

Borsa Italiana

Le ore di cassa integrazione complessivamenteadsono state circa 44 milioni, il 23,7% in più rispetto al settembre (35,6 milioni) e il 55,7% in meno rispetto a2021. Lo rileva l'Inps sottolineando che 38,2 milioni ...... si potrebbe dire che le uniche personea farlo sono loro (e se entrambi sono d'accordo)... Rieti, sent., 172022, n. 443 Svolgimento del processo/Motivi della decisione Con atto di ... Inps: a ottobre autorizzate 44 mln ore di cassa integrazione (-55,7% su anno) Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate ad ottobre sono state circa 44 milioni, il 23,7% in più rispetto al settembre (35,6 milioni) e il 55,7% in meno rispetto a ottobre 2021. (ANSA ...Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate ad ottobre sono state circa 44 milioni, il 23,7% in più rispetto al settembre (35,6 milioni) e il 55,7% in meno rispetto a ottobre 2021. (ANSA ...