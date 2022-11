Autosprint.it

Guarda anche GP Abu Dhabishow ad Abu Dhabi con Verstappen, Leclerc e Perez Seb in difesa del Cavallino A L'Equipe , il quattro volte campione del mondo si è lasciato andare a considerazioni ...Il grande ex Sebastian, interrogato sul potenziale lavoro da fare in casa Ferrari per ... Ci facciamo caso perché dietro la Ferrari c'è un interoe non succede da nessun'altra parte. ... Vettel: "Un Paese intero dietro alla Ferrari, non succede da nessun'altra parte" In una delle sue ultime interviste da pilota Vettel ha parlato della pressione che si vive in Ferrari, ammettendo di avere qualche idea su possibili cambiamenti da fare, ma ha preferito tenerli per sé ...Il pilota tedesco ha ammesso che avrebbe delle idee per cambiare qualcosa in quel di Maranello, ma non ha voluto scendere nei dettagli ...