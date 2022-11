Totti e Noemi | un anello per un amore da 5 carati – Foto

Ilary,: sfiorato un clamoroso incontro a tre! A spifferarlo il settimanale Chi: al ritorno in Italia da Dubai, all'aeroporto di Fiumicino, Francesco e la nuova compagna hanno rischiato di ...Loro tornavano da Dubai , lei da New York . All' aeroporto di Fiumicino si è sfiorato l' incidente diplomatico. Protagonisti i solitie Ilary , conBocchi ormai parte integrante della soap, con ruolo di primissimo piano. Ai Golden Globe ha incantato con un abito Yves Saint Laurent da 3.500 euro, il bracciare Cartier da 8 ...Noemi Bocchi ha mostrato l'anello in una Instagram Story Com'è noto, il profilo social di Bocchi è blindatissimo, ma è ai pochi fedeli seguaci che ha rivelato il prezioso dono ricevuto da Francesco ...Ilary Blasi negli ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip per via del suo matrimonio finito con Francesco Totti. La showgirl proprio qualche giorno fa ha avuto il primo incontro in tribunale c ...