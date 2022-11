Rissa in una lavanderia | intervengono i carabinieri | ecco cos’è successo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Anche fare il bucato può portare a una. Tutta colpa di un’asciugatrice. È accaduto in unaautomatica a Ferentino, in provincia di Frosinone, dove tre donne hanno iniziato a litigare per chi dovesse utilizzare prima l’elettrodomestico. Alle urla, che hanno allertato residenti e passanti, sono seguiti schiaffi e tirate di capelli con i presenti che non credevano ai loro occhi. L’intervento deiSecondo quanto riportato da Il Mattino, nessuna delle tre donne sarebbe stata disposta a fare la fila, rispettando il proprio turno. Proprio per questo, sarebbe nata una discussione, poi degenerata, fino ad arrivare letteralmente alle mani. La lite furibonda ha attirato alcuni passanti che hanno poi chiamato iper ristabilire l’ordine.

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Per ottenere i soldi Cristian Bandiera, già condannato per l'omicidio nel 2010 di un giovane durantein un bar, minacciava persino il nipote. "Ti mangio il fegato a te e a questi due infami ...... è accaduto praticamente di tutto con Ida che ha discusso con Roberta e all'interno dello studio di Uomini e Donne si è rischiato davvero. Tra le due dame non c'è mai stato un buon rapporto,... Messina, la rissa per i gonfiabili: chieste 4 condanne Anche fare il bucato può portare a una rissa. Tutta colpa di un’asciugatrice. È accaduto in una lavanderia automatica a Ferentino, in provincia di Frosinone, dove tre donne hanno iniziato a litigare p ...Oltretutto sempre Roberta ha detto come Ida sarebbe una persona sola. Durante il battibecco, come potete ben vedere, le due hanno quasi sfiorato la rissa e si sono ritrovate muso a muso, mentre le ...