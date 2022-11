(Di mercoledì 23 novembre 2022) Girava per le strade di, armato di, per dare laairandagi. Dopo averne ucciso uno, ha allestito unaimprovvisata su via dell’Arsenale, lo ha cotto e se lo è mangiato, sotto gli occhi dei passanti. Graziesegnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti gli agenti della polizia di stato. L’uomo è stato fermato econ l’accusa di maltrattamento e uccisione di animali. Il fatto è successo la notte tra il 19 e il 20 novembre, quando il protagonista della storia, si è messo a inseguire i felini per strada. Gli agenti, giunti con una volante sul posto indicato, hanno trovato l’uomo dentro un’auto abbandonata, dove si era rifugiato per il maltempo, mentre continuava a mangiare il gatto che aveva appena ucciso e ...

Il Fatto Quotidiano

In pratica tutto il contrario di quello che fece lo stesso Partito Democratico a Roma nel 2015 con la legge Renzi - Delrio e anel 2013 con la legge Crocetta. In quel tempo, dialle ......16 56 4190 82 11 86 69 ROMA 62 71 53 18 2 TORINO 51 43 32 7 70 VENEZIA 49 17 24 46 2 NAZIONALE 80 50 32 76 64 ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022 Non conosce sosta la... Palermo, va a caccia di gatti con un coltello per cucinarli alla brace e mangiarli: denunciato “Giravolta spaziale!” avrebbe esclamato Atlas Ufo Robot, meglio conosciuto negli anni ‘80 col nome di Goldrake, per apostrofare l’iniziativa legislativa presentata ieri all’ARS dal gruppo parlamentare ...L’uomo, dopo aver catturato una delle prede, uccidendola col coltello, ha allestito una brace improvvisata in strada dove ha cucinato il gatto ...