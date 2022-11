Adnkronos

Per questo il governo ha scelto di prorogare le agevolazioni per iprima casa per tutto il ...testo prevede la "proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani...Questo dovrebbe dare alle banche un margine più ampio per tornare a proporre agli36 anche iagevolati a tasso fisso al 100%.100%: confronto tra tassi agevolati e non Secondo l'... Mutui under 36 tasso fisso, finanziamenti sbloccati a dicembre Le agevolazioni per i mutui prima casa per i giovani e gli altri cittadini che ... la «proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36» ma sembra certo che la ...Mutui under 36: sbloccati i fissi, ma solo per dicembre. Con un emendamento al Decreto Aiuti-ter il Governo ha cambiato il meccanismo che regola i mutui fissi ...