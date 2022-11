Mondiali | Germania - Giappone 1 - 2

- Giappone 1 - 2, la partita Inizio ottimo per il Giappone che all'8' sblocca il match con Maeda, il Var però annulla per fuorigioco. Al 21' iniziano ad accendersi i tedeschi che sfiorano il ......2022 . Lo stesso non si può dire per la Fifa , che ha scelto da che parte stare, quella delle Autorità del Qatar. Il gesto della nazionale tedesca , schierata in formazione prima di...È il Mondiale delle sorprese Forse sì. Dopo lo scivolone dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, tocca alla Germania fare i conti con una delusione all’esordio in Qatar. Per i tedeschi quello contro ...Un'altra testa coronata cade al primo giro di partite di questo Mondiale: dopo l'Argentina, tocca alla Germania di Hansi Flick subire l'onta della sconfitta nella gara di debutto ...