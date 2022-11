Malan FdI | «No a nozze gay | già la Bibbia diceva che l’omosessualità è un abominio»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato scatena una bufera dopo le sue parole in radio. Zan (Pd): «Questa è anche la posizione di Meloni?». Calenda: «Parole indegne»

"In qualunque paese occidentale il segretario del partito avrebbe già rimossodal ruolo di capogruppo. Aspettiamo fiduciosi", scrive su Twitter, taggando Giorgia Meloni . Che, per il momento, ...Lorenzo Sangermano per repubblica.itIncalzato dai microfoni di Rai Radio1, il senatore Lucio, compagno di partito della premier Meloni, si sbilancia e chiarisce la motivazione della sua fuga da Forza Italia, forza politica di Silvio Berlusconi. 'Il ...Fanno assai discutere le parole di Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. Intervistato dalla trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora, il senatore è tornato sulle ragioni che lo han ...Lucio Malan, senatore evangelico di lungo corso, è stato eletto presidente dei senatori di FdI. All’inizio della XIX legislatura era stato confermato nel ruolo l’uscente Luca Ciriani, nominato pochi g ...