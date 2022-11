Covid | report Fiaso | si inverte trend ricoveri | +24 | 2% in una settimana

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Cambia segno la curva dei. I pazienti in ospedale con infezione da Sars-Cov-2 tornano a salire: in unail numero dei ricoverati è cresciuto del 24,2%. È quanto emerge daldegli ospedali sentinella aderenti alla rete, la Federazione Asl e ospedali. In particolare, aumentano del 22,2% i pazienti nei repartiordinari e subiscono un balzo, fin quasi a raddoppiare - pur a fronte di numeri molto limitati, quindi con impatto limitato - i ricoverati in terapia intensiva. Si tratta del primo significativo incremento, al di là di qualche lieve assestamento verificatosi ad ottobre, dopo quattro mesi quasi continui di calo progressivo dei posti letto occupati negli ospedali, si evidenzia nel ...

Quotidiano Sanità

La situazione internazionale, sottolinea il, ha riflessi diversi negli USA e in Europa. ... per il ritorno dei costi di trasporto su valori pre -e per il rafforzamento del dollaro. In ...E' quanto emerge dal(relativo al 16 - 22 novembre rispetto al periodo 9 - 15) dei 20 ... In particolare crescono sia i pazienti Per, ovvero coloro che hanno sviluppato sindromi ... Covid. Report ospedali sentinella: “Incremento dei ricoveri del 24,2% nei reparti dedicati” Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Cambia segno la curva dei ricoveri Covid. I pazienti in ospedale con infezione da Sars-Cov-2 tornano a salire: in ...È quanto emerge dal report del 22 novembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere Stando ai dati Fiaso, il rialzo ha riguardato sia ...