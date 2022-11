Scholz | prepariamoci ad un' escalation in Ucraina

"Alla luce degli sviluppi della guerra e dei visibili e crescenti fallimenti della Russia, dobbiamo essere pronti a un'escalation", ha affermato. . 22 novembre 2022Questo, a detta dello stesso, potrebbe tradursi nella distruzione delle infrastrutture strategiche . E, con il gelido inverno in arrivo , i bombardamenti nei pressi della centrale nucleare di ...La Germania "deve essere pronta a un'escalation in Ucraina": è l'allarme del cancelliere tedesco Olaf Scholz, intervenendo a una conferenza a Berlino ospitata dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, come ...Continuano i raid russi in Ucraina: almeno 10 attacchi registrati a Kherson, con una vittima. Kiev evacua i civili dalla città per l’inverno. E il governo Zelensky fa sapere: “I blackout nel Paese pot ...