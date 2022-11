Ramsey stava per far fallire la Juventus | altro che parametro zero | ecco quanto è costato

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 22 novembre 2022) Aaronè un giocatore che non ha saputo mostrare il suo talento alla Juve e alla fine i conti non sono mai tornati con lui. Indubbiamente quando si acquista un giocatore asi ha la possibilità di risparmiare molti soldi che non devono essere sborsati verso la vecchia società, ma nel caso di Aaronsicuramente lanon ha avuto modo di realizzare un grande affare. LaPresseIn tanti casi laha dimostrato di essere davvero lungimirante in diverse circostanze, dato che ha saputo acquistare diversi campioni ae questi hanno fatto la storia di Madama. Tra quelli che sono stati in grado di poter far vedere il proprio grande talento è stato indubbiamente Andrea Pirlo, con il fenomeno bresciano che era ...