Omicidio Desiree | condanne confermate | anche ergastoli

(Di martedì 22 novembre 2022) Sentenza d'appello per l'di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata senza vita in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma, il 19 ottobre del 2018. I giudici hanno ribadito l penale responsabilità per i 4 imputati, gli immigrati africani Mamadou Gara, Yousef Salia, Brian Minthe e Alinno Chima. È stata ribadita oggi la condanna all`ergastolo per i primi due all'ergastolo, e Chima a 27 anni e Minthe a 24 e mezzo.Desirée Mariottini venne trovata morta nello stabile di via dei Lucani, a San Lorenzo, la mattina del 19 ottobre 2018. La sera del decesso - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - aveva preso degli stupefacenti e poi si era sentita male. Le persone intorno a lei, invece di aiutarla, però, non hanno fatto nulla.se era chiaro che aveva bisogno di essere portata in ospedale. "Desirée è stata invece ...

