Meloni commenta la manovra | Coraggiosa e coerente con il nostro programma

... disabili, anziani, famiglie senza redditi con minori, donne in gravidanza, ma per gli altri il Reddito di cittadinanza viene abolito nel 2023", ha detto. "Nel 2023 non porrà esse percepito ...... Giancarlo Giorgetti Con la prima manovra finanziaria del governoarrivano anche gli aiuti ... Si tratta -il deputato Riccardo Augusto Marchetti, Commissario della Lega Marche - di una ...Una manovra varata a tempo di record nella tarda serata di lunedì. La Legge di Bilancio 2023 messa nero su bianco dal Consiglio dei ministri "è figlia di scelte politiche, come era giusto che fosse. A ...1' di lettura 22/11/2022 - "Bollette calmierate per le famiglie con 15mila euro di Isee" POLITICA (Roma). "Alla base delle norma che conta complessivamente 35 miliardi di euro ci sono due grandi prior ...