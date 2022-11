M5S | parte la riorganizzazione provinciale | incontro a Pietrelcina

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiterelcina (Bn) – Giovedì 24 novembre, gli attivisti del Movimento 5 Stelle dell’area Tammaro-Fortore, Alto Sannio-hinterland capoluogo, alla presenza della deputata Enrica Alifano, si incontreranno a, alle ore 19,30 presso la struttura «Forte Evo». Lo scopo è riorganizzare il Movimento sul piano locale, a partire dalle ultime indicazioni del presidente Giuseppe Conte. Com’è noto, Il nuovo regolamento di organizzazione territoriale voluto da Conte, va verso la nascita di gruppi territoriali comunali in cui, ogni iscritto, puòcipare all’attività politica, grazie a una diretta interlocuzione tra la base e i vertici del movimento. Il M5S è a un punto di svolta importante. In brevissimo tempo, è riuscito a conquistare un ruolo in prima linea nella politica italiana, sul piano parlamentare e governativo. Ora è ...

