LIVE Sci alpino | prova Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Casse 2° in scia a Crawford | 6° Innerhofer | 14° Paris

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.06 Con il numero 49 il canadese Broderick Thompson fissa il 13° tempo a 1.16 22.01 Con il numero 45 lo svizzero Alexis Monney fa segnare il 12° crono a 1.14. 21.50 In attesa che riparta la, riproponiamo la classifica con un ottimo Mattiain. Bene anche, mentrenon ha voluto rischiare. Guglielmo Bosca e Nicolò Molteni, invece, chiudono lontani dalle posizioni di testa. A questo punto lavi segnalerà solo eventuali inserimenti ai piani alti e, ovviamente, le prestazioni degli altri azzurri. Per il momento grazie per la cortese attenzione! 21.47 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 JamesCan 1:49.082 Mattia ...

... valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 dialpino. La prova non avrà copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA PRIMA PROVA ...OA Sport vi propone la DIRETTAscritta dell'allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco 2022 - 2023. LIVE Sci alpino, prova Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA: Casse 2° in scia a Crawford, 6° Innerhofer, 13° Paris