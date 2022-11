Ho tolto l' abito | e | Cristina Scuccia | l' ex suora piccantissima

(Di martedì 22 novembre 2022) "La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me". Parla di un salto nel vuoto, l'exnota per aver vinto The Voice nel 2014. La 35enne ha infatti deciso di lasciarsi alle spalle il convento dopo ben 15 anni. Ma sesi è spogliata dell'talare, non ha invece deciso di lasciare la sua più grande passione: la musica. E non solo, perché lanon esclude nemmeno un nuovo amore. "Sono stata fidanzata con Gesù in passato - ha detto a Verissimo di fronte a Silvia Toffanin -. Credo nell'amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva ...

Liberoquotidiano.it

hail e torna a essere ma non chiude con la musica nè con l'amore. Si rimette in gioco senza ... Gli spasimanti Non ti nego che senza, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva ...Sui social circola una strana teoria sul motivo per la religiosa hail velo. Suor Cristina: ... In questo momento è single, ma la scelta di lasciare l'religioso non ha avuto nulla a che fare ... Cristina Scuccia: "Ho tolto l'abito, e...", l'ex suora piccantissima Suor Cristina ha tolto il velo e torna a essere Cristina Scuccia ma non chiude con la musica nè con l'amore. Si rimette in gioco senza sovrastrutture ne tonache la vincitrice di The ...La vincitrice di The Voice 2014 racconta i motivi che l’hanno spinta a lasciare la vita consacrata: “Un salto nel vuoto, ma oggi vivo col sorriso" ...