Biglietti dei musei più salati? Colpa degli eco-fessi

(Di martedì 22 novembre 2022) E così siamo passati in poche settimane dalla picconata di Vittorio Sgarbi che invocava per l'Italiagratis e aperti più a lungo (sasso gettato nello stagno che aveva diviso i direttoroni delle varie strutture), alla smentita istituzionale, fino addirittura alla possibilità che ia breve costino di più. Il tutto paventato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ma se cercate qualcuno cui dire "grazie" non rivolgetevi a lui, bensì a quei bravi ragazziimbrattatori, gli attivisti, i sedicenti salvatori del pianeta i quali, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, alla suddetta opinione pubblica stanno infliggendo rotture di p... continue, persistenti e diffuse (vedi i blocchi stradali). Compresi i blitz nei, perché i gretini sono convinti che rovinando, o ...

Domani

... ritengo più condivisibili gli editorialigrandi quotidiani: lezioni di moralità fatti da certi ... Idello stadio anzitutto, il merchandising poi e infine la vendita del prodotto ...Inoltre, per una maggiore flessibilità, tutte le tariffe Economyvoli Ita Airways Roma - Milano ... anche sulla Roma - Milano - Roma, permette di acquistare un pacchetto diprepagati, ... Truffe e bagarini, la rivendita online dei biglietti per il mondiale in Qatar Ci sono concerti jazz e di musica classica, mostre con biglietto d’ingresso in sconto… e c’è la compagnia teatrale NoGravity con l’esperimento chiamato Lucio Fontana Studio… di Giulia Anzani - La ...Una straordinaria quantità di richieste si sono riversate sui siti del marchio che domina la prevendita di biglietti online non appena annunciata la vendita dei tagliandi per l’attesissima tournée di ...