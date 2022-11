WWE | Statistica negativa per AJ Styles | non vince un match 1 vs 1 in PLE da 3 anni

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella notte di sabato andrà in onda il prossimo PLE WWE Survivor Series che come nota caratteristica quest’anno avrà la presenza di ben due Wargames. Fra iannunciati per l’evento c’è anche la sfida fra AJe Finn Balor accompagnati dalle rispettive stable. StrisciaIn caso di vittoria AJpotrebbe interrompere una strisciache lo riguarda e che dura da ormai ben 3. Infatti il Phenomenal One non vinche un1 vs 1 in un Premium Live Event da 3, più precisamente da Crown Jewel 2019 dove sconfisse Humberto Carillo . Sicuramentevorrà fare il possibile per porre fine a questa cosa e vorrà tornare a festeggiare per una vittoria.