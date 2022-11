Qatar 2022 - I risultati e tabellini delle gare odierne

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Inghilterra - Iran 6 - 2 Ecco di seguito il tabellino della gara: Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire (25’ st Dier), Shaw; Rice, Bellingham; Saka (25’ st Rashford), Mount (25’ st Foden), Sterling (25’ st Grealish); Kane (30’ st Wilson). A disp.: Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Gallagher, Henderson, Phillips, Walker, White. All.: Southgate Iran (4-5-1): Beiranvand (20’ pt Hosseini); Moharrami, Cheshmi (1’ st Kanaani), Hosseini, Mohammadi (18’ st Torabi); Karimi (1’ st Zatolahi), Nourollahi (32’ st Azmoun), Pouraliganji, Hajsafi; Jahanbakhsh (1’ st Gholizadeh); Taremi. A disp.: Abedzadeh, Amiri, Ansarifard, Ghoddos, Jalali, Khalilzadeh, Niazmand, Rezaeian. All.: Queiroz Marcatori: 35’ Bellingham, 43’ Saka, 46’ Sterling, 17’ st Saka (In), 20’ st Taremi (Ir), 26’ Rashford (In), 45’ Grealish (In), 58’ st rig. Taremi (Ir) Arbitro: Claus (Brasile) Ammoniti ...