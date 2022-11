Meme Awards 2022 | tutti i vincitori

Perché nella storia dei, c è anche un po di Wired : lo scorso gennaio, in vista delle elezioni del presidente della Repubblica, provai a raccontare il lato pop del presidente della ......"verificati" che sono diventati deiGli "Oscar dei" sono stati assegnati con una combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell'evento Memissima/. ..."Da uomo di Stato a uomo di statuetta, Di Maio vince sempre ", chiosa il profilo Instagram del 'Memissima' Festival , celebrato ieri sera a Torino. L'ex ministro degli Esteri è il vincitore del primo ...I meme sono ormai un fenomeno noto, talmente tanto che è nato un contest nel quale vengono assegnati i premi per i migliori meme in diverse categorie.