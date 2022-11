LIVE Inghilterra-Iran 6-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | facile vittoria per la nazionale inglese | doppietta di Saka

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DILADI SENEGAL-OLANDA DALLE 17.00 LADI USA-GALLES DALLE 20.00 16.18 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 16.17 Finisce una partita infinita per via degli episodi,che mostra una qualità spaventosa sulla trequarti con un centrocampo assolutamente perfetto. Nell’unica notizia positiva ladi Taremi. 104? Finisce la partita,6-2. 102? Goooooooooool, Taremi, rigore perfetto epersonale,6-2. 100? Rigore per ...

L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar travolgendo l'Iran con i fuochi d'artificio . Con tre gol per tempo, i Tre Leoni di Southgate partono a mille e fanno ...3 - 0 2022 - 11 - 21 14:45:24 2 - 043' Raddoppio di Saka. Palla crossata al centro dell'area da calcio d'angolo, sponda di testa di Maguire all'indietro per Saka, che dal limite dell'...Dopo la cerimonia di inaugurazione, si è conclusa la prima gara dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Padroni di casa sconfitti dall’Ecuador: prima rete… Leggi ...Gara d'esordio nel gruppo B per l'Inghilterra vice campione d'Europa. Pronti e via gioco fermo a lungo per l'infortunio del portiere Beiranvand, costretto al forfait. Al 33' traversa di Maguire. Poco ...