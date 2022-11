Harry Potter | su Boing arriva il quiz | largo alla fantasia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Uno dei poteri incredibili che abbiamo da bambini e che, purtroppo, col tempo molti di noi perdono è la fantasia. Quella cosa bellissima per la quale un manico di scopa ci appare come uno splendido cavallo bianco o, roteando un bastoncino, ci sentiamo maghi e fate in grado di compiere gli incantesimi più grandiosi. Alcuni, beati loro, continuano però ad avere quel potere anche una volta raggiunta l’età adulta e fanno dono di esso anche agli altri. Anni fa ebbi la grande fortuna di conoscere una splendida signora, oggi ottantasettenne, che di questi doni ne fa e ne ha fatto tanti. Si chiama Maria Letizia Amoroso, o più semplicemente Mitzi, e forse fra chi legge queste righe ci sarà qualcuno che la ricorda come animatrice del coro de Le Mele Verdi che, a cavallo fra gli anni 70 ed 80, ha inciso alcune delle sigle più famose di sempre, prima fra tutti quella dei Barbapapà. Oggi Mitzi – a ...