FQChart | Meloni traina il centrodestra | in difficoltà le opposizioni

(Di lunedì 21 novembre 2022)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 14/11 al 20/11/2022 Sarà il tradizionale effetto “luna di miele” (con gli italiani) dei governi appena insediati o il risultato di escamotage che parlano alla pancia del paese (rave party, immigrazione, polemiche inesistenti e prontamente cavalcate – vedi viaggio a Bali), ma sta di fatto che il consenso verso Fratelli d’Italia, cioè verso la sua leader, continua a crescere. Questa settimana il partito di Giorgiaè al 29,2% medio, già sopra il 30 per Swg e Tecnè. Rimane poca roba per tutti gli altri in questa fase. Sia per leche per gli alleati, ruoli in ...