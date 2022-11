Enrico Mattei | una lezione di energia ancora attuale La presentazione di Formiche

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) A sessant’anni dalla scomparsa del presidente e fondatore dell’Eni, non si può non fare tesoro delladi un uomo che sapeva guardare lontano., con la sua visione e lungimiranza partiva dalla necessità di garantire all’Italia una indipendenza energetica, in quanto ritenuta priva di proprie risorse, con la volontà di perseguire il nostro interesse nazionale. Uno scenario in cui politica economica e diplomazia energetica si andavano a intrecciare, per permettere all’Italia di incidere nei rapporti di forza alla base degli equilibri internazionali. TRA POLITICA ENERGETICA… Sessant’anni dopo la scomparsa di, Giovanni Orsina direttore della Luiss School of Government ha ricordato una certa insensibilità da parte della cultura liberale per le questioni geopolitiche ...