Desiree Mariottini | confermate condanne in Appello

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) –inlenei confronti dei 4 imputati per la morte di Desirée, la 16enne originaria di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 a causa di un mix di droghe, dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo nella capitale. I giudici della corte di Assise didi Roma hanno confermato ledi primo grado a due ergastoli per Mamadou Gara e Yousef Salia e a 27 e 24 anni e mezzo per Brian Minthe e Alinno Chima. L'articolo proviene da Italia Sera.

