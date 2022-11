Delitto Desirée Mariottini |   i due ergastoli confermati  in Appello La madre |  «Ora un po’ di pace»

RaiNews

... in danno di una minore e di avere provocato la sua morte per 'conseguire l'impunità neldi violenza di gruppo'. Per Gara è caduta l'accusa di avere indotto alla prostituzione, usando ...... il processo si sposta sul luogo del, con un sopralluogo di pm e avvocati, durato oltre due ore, nell'edificio abbandonato di via dei Lucani, dove è morta. Il 19 giugno 2021 il primo ... Omicidio Desirée, i Giudici della Corte d’Appello confermano il primo grado