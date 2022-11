Birra vietata ma i vip possono bere champagne e liquori

(Di lunedì 21 novembre 2022) I tifosi nonlaallo stadio. Ma i vip hanno a disposizionee alcolici di ogni tipo nei palchetti in tribuna. La contraddizione emerge durante le prime partite del contestatissimo Mondiale che è iniziato ieri in Qatar. In una storia Instagram di Riccardo Silva, patron dei Miami FC e investitore nel Milan con RedBird, viene inquadrato il box dei vip che lo ospita e il telefonino finisce su alcune bottiglie di vino in fresco. Nella storia successiva lo stesso Silva è abbracciato con Nasser Al-Khelaifi, proprietario qatariota del Paris Saint Germain. L'unica zona franca per chi vuole alzare il gomito sono proprio le aree "hospitality" degli stadi: lì tifosi vip e milionarisorseggiare liberamente, vino e. I ...

Nei giorni scorsi, la Fifa aveva deciso di bandire lanei pressi e negli stadi che ospitano le partite del Mondiale in Qatar . Ci sono state proteste sia da parte delle squadre sia da parte dei ...Nonostante le polemiche sulla, la cui vendita è statanei pressi degli stadi, i padroni di casa hanno trovato un modo per farsi benvolere dai tifosi, o almeno da questi due inglesi che ...I tifosi non possono bere la birra allo stadio. Ma i vip hanno a disposizione champagne e alcolici di ogni tipo nei palchetti in tribuna. La ...Clamoroso nel paese asiatico dove si stanno svolgendo i Mondiali: per i vip non valgono le stesse regole che per i tifosi ...