Ultime Notizie – Usa | tempesta di neve record | 2 morti a Buffalo

(Di domenica 20 novembre 2022) Continua la nevicata di proporzioni storiche all’area di, nello stato di New York, dove dalla notte scorsa dove, a causa delle fortissime precipitazioni, si sono accumulati quasi due metri di. Il National Weather Service ha lanciato uno speciale allarme, avvisando che le forti nevicate, accompagnate da forti raffiche di vento, rischiano di provocare tempeste in tutta l’area occidentale dello stato, interessando anche la zona più meridionale di Rochester. “Bisogna usare estrema cautela se si è costretti a mettersi in viaggio, a causa di rapidi cambiamenti di visibilità e le strade potenzialmente ghiacciate”, continua il bollettino. Nell’area disi registra la morte di due persone, che hanno avuto un attacco cardiaco mentre spalavano lacercando di aprirsi un passaggio. Adnkronos, ENTD, Get ...

