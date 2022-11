Strage in una discoteca gay in Colorado | 5 morti e almeno 18 feriti in una sparatoria – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 20 novembre 2022) Cinque persone sono state uccise sabato intorno a mezzanotte ora locale, quando in Italia era mattina, in unaavvenuta in un locale notturno gay nella città statunitense diSprings. Altre 18 persone che erano presenti al Club Q – questo il nome del locale – sono rimaste ferite, riporta la Cnn. La tenente della polizia locale, Pamela Castro ha fatto sapere che la polizia è intervenuta mentre il club era ancora pieno e un sospetto è stato individuato quando si trovava all’interno del club. L’uomo è stato preso in custodia e al momento si trova in ospedale, dato che anche lui è rimasto ferito durante l’attacco. La tenente ha specificato che gli ufficiali di polizia non hanno esploso colpi e ha avvertito che il conto delle vittime potrebbe salire, dato che «molte persone» hanno avuto bisogno di cure mediche. Per trasportare i ...