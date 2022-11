Rapina la tabaccheria | poi torna indietro piangendo e si scusa | abbracci alla proprietaria | ma scatta la denuncia

Caccia al pirata La ricostruzione Verso le ore 10:00, la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione di una tentataai danni di una. Una volta sul posto, gli agenti ...PESCARA - Il curioso episodio è avvenuto ieri mattina, verso le ore 10.00, quando alla Sala Operativa della Questura è arrivata la segnalazione di una tentataad unain via Tiburtina. Gli operatori della Squadra Volante hanno accertato che poco prima un uomo aveva minacciato la proprietaria con un collo di bottiglia impossessandosi ...È entrato all'interno di una tabaccheria armato di bottiglia di vetro, minacciando la negoziante. Poi, però, il 42enne di Pescara si è pentito e pochi minuti dopo ...Ha puntato i soldi dell'incasso, ma la determinazione della titolare lo ha fatto desistere. Così l'uomo prima scappa, poi torna indietro e chiede scusa. Ma non per questo sfugge a ...