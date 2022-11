(Di domenica 20 novembre 2022) Cecilia, invalida all'85 per cento, è in graduatoria per ottenere un alloggioda oltre dieci: "Residenza e utenze per gli abusivi?prende in giro le persone oneste"

"Gualtieri premia i prepotenti". La rabbia di chi aspetta da anni la casa popolare Cecilia, invalida all'85 per cento, è in graduatoria per ottenere un alloggio popolare da oltre dieci anni: "Residenza e utenze per gli abusivi Gualtieri prende in giro le persone oneste" ...