Escursionista morto dopo una caduta sulla Majella | è Roberto Testa | ingegnere di Colleferro

nella notte al policlinico di Chieti , dove era stato ricoverato per ipotermia, uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera nei pressi del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri nel parco nazionale ...questa mattina uno dei due giovani recuperati ieri sera, nella tormenta di neve, sulle montagne abruzzesi. E' un 34enne della provincia di Roma. I due erano rimasti bloccati in prossimità del ...Il romano di 34 anni è deceduto all'ospedale di Chieti per ipotermia. Era scivolato a causa del ghiaccio ma le condizionio meteo hanno reso ...È morto nella notte al policlinico di Chieti, dove era stato ricoverato per ipotermia, uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera nei pressi del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri nel parco ...