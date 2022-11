Atp Finals 2022 | Djokovic batte Ruud in finale e trionfa a Torino

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Nolevince le Atped è il ‘Maestro’ del. Al Pala Alpitour diil campione serbo si aggiudica il trofeo per la sesta volta eguagliando il record di vittorie di Roger Federer. L’ex numero uno del mondo, attualmente al numero 8 del ranking, inha avuto la meglio in due set sul norvegese Casper Rudd, numero 4 Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 chiudendo in un’ora e 32 minuti con un ace diventando il più anziano vincitore delle. L'articolo proviene da Italia Sera.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LE4.740.300 dollari statunitensi (il cambio con l'euro è in sostanziale parità). Foto: LapresseIl contraccolpo il norvegese lo subisce in maniera chiara nel quarto game del secondo parziale, in cui viene sostanzialmente dominato dal suo avversario. Arriva il secondo break della partita, e nel ...Djokovic re di Torino, trionfa alle ATP Finals ed eguaglia Federer: Ruud al tappeto Novak Djokovic è il vincitore delle ATP Finals 2022. Battuto nella finale sul cemento… Leggi ...Il cannibale del tennis è tornato: Novak Djokovic demolisce la resistenza di Casper Rudd, lo piega 7-5, 6-3 in un’ora e 32 minuti e conquista per la sesta volta le Finals Atp, eguagliando il record di ...