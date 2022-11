AEW | Annunciato il loro primo match dal rientro | The Elite affronteranno i Death Triangle a Dynamite

(Di domenica 20 novembre 2022) Finalmente le dicerie, le speculazioni e i pettegolezzi che hanno montato nei mesi scorsi sono stati definitivamente messi a tacere; Thesono tornati. Lo hanno fatto in occasione del PPV Full Gear, e la AEW non ha perso tempo ad annunciare aifans che i tre torneranno anche alle competizioni attive nello show settimanale di. Infatti, Omega e gli Young Bucks saliranno sul ring il 23 Novembre, per affrontare i. Ricordiamo che la scorsa notte Thehanno affrontato Penta, Fenix e PAC, e che questi ultimi sono usciti vincitori dalla contesa. Una serie da 7 La federazione di Tony Khan hache i tre rientrantiin una serie di sette ...

Nel frattempo è già statoche Great Muta farà coppia con Sting, attualmente sotto contratto con la, il 22 gennaio 2023. Un modo illustre per chiudere la sua carriera.Intervista a Joey Janela Parlaci della tua esperienza in. Sei stato lì sin dalla sua nascita, ... Nel frattempo la promotion lombarda ha giàil prossimo show: Final Bout, in programma il ...Ovviamente non è stato annunciato alcun match per lo show. Vedremo nei prossimi mesi quello che la AEW avrà intenzione di fare per uno dei suoi PPV.Governo al lavoro per gli ultimi ritocchi alla manovra che domani arriva in Consiglio dei ministri. Una legge di bilancio da circa 30 miliardi ...