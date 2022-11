Starbuscks | scioperi in 100 negozi | «Vogliamo sindacalizzarci»

(Di sabato 19 novembre 2022) I lavoratori di oltre 100 punti vendita Starbucks, sparsi in tutti gli Stati uniti, sono entrati in sciopero dando vita a quella che è stata definita la più grande mobilitazione L'articolo proviene da il manifesto.

Nuovi guai in arrivo per Starbucks proprio durante un giorno che per la catena di caffetteria era molto importante. Uno sciopero ha coinvolto ben oltre 100 sedi che hanno deciso di sabotare in qualche ...Mega sciopero a Starbucks. I dipendenti di oltre cento punti vendita in tutti gli Stati Uniti incroceranno le braccia oggi in quella che è stata definita dai media americani la più grande mobilitazion ...