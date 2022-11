Pd | Letta | ' svolgerò mio ruolo | ora serve qualcuno che prende critiche e fischi'

... commenta Graziano, per poi sottolineare: "Ma, come ha detto Enrico, ora dobbiamo fare ...con onore il mio compito, per il territorio, per i cittadini, per il Paese".Ma come ha detto Enrico, ora dobbiamo fare opposizione in maniera seria e competente. ...con onore il mio compito, per il territorio, per i cittadini, per il Paese". Così Stefano ...