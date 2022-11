Musk risponde a Salvini | «Non vedo l’ora di incontrarti»

(Di sabato 19 novembre 2022) Il ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter, ha ‘cinguettato’ di “non vederedi un incontro” con il ministro alle Infrastrutture italiano, Matteo, che un paio di giorni aveva invitato l’imprenditore a “lavorare di più con l’Italia”. “Gentile da parte sua – la risposta diproprio su Twitter -, nondi”.ha re-twittato il postndo che “sarebbe un piacere e un onore”. “Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte”, ha concluso il leader della Lega. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il tempismo diche invita il Ceo di Tesla a investire in Italia quando sta licenziando negli Usa Kind of him to say. I look forward to meeting. — ...

Ancora più esplicitamente, aveva invitatoa investire e a credere nel nostro Paese: 'So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi spalanchiamo le porte'. Le frasi erano rimbalzate ...Matteo Salvini chiama, Elon. L'imprenditore di origine sudafricana, infatti, ha accettato l'invito del ministro dei Trasporti a investire in Italia, replicando a un articolo postato su Twitter dall'account di ...Il titolare delle Infrastrutture: "Vieni a lavorare in Italia e per l'Italia". Lui risponde via Twitter: "Non vedo l'ora di incontrarti" ...Matteo Salvini lancia l'appello su Twitter ed Elon Musk risponde. Il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture nelle scorse ore ...