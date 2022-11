LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2022 in DIRETTA | orario qualifiche su TV8 in chiaro FP3 dalle 11 30

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8 INRISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2 LE VOCI SULL’ADDIO DI BINOTTO E IL CAOS DI ABU: UNA PAGINA NON EDIFICANTE LO SFOGO DI ALESI SUL CASO BINOTTO E L’ATTACCO ALLA GAZZETTA CHARLES LECLERC: “SOFFRIAMO IL DEGRADO GOMME, AVVERSARI DAVANTI” CARLOS SAINZ: “C’E’ TANTO MARGINE DI MIGLIORAMENTO” FERNANDO ALONSO: “DOBBIAMO LAVORARE PER LE” SEBASTIAN VETTEL: “GIORNATA PRODUTTIVA” GEORGE RUSSELL: “VICINI ALLA RED BULL SUL GIRO SECCO” SERGIO PEREZ: “MATTINATA COMPLICATA, MEGLIO NEL POMERIGGIO” VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE VIDEO AVVICENDAMENTO BINOTTO-VASSEUR? ARRIVANO INSIEME VIDEO PERCHE’ LA RED BULL HA DOMINATO LA STAGIONE: I SEGRETI TECNICI CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE LE DICHIARAZIONI ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Alle 15.00, obiettivo sulla partenza delle qualifiche del Gran Premio di Formula1 diDhabi con la ......59 - CONAN IL DISTRUTTORE 03:37 - CIAKNEWS 03:41 - 90 MINUTI PER SALVARLA 05:02 - LA ZIA D'AMERICA VA A SCIARE TV8 18:00 - PaddockPre Qualifiche Differita 18:30 - F1 GPDhabi (Qualifiche) ...Formula 1 2022, oggi le qualifiche del GP Abu Dhabi in diretta: gli orari e dove vederle su TV8 e Sky, le Ferrari di Leclerc e Verstappen per la pole ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO TV8 QUALIFICHE SABATO 19 NOVEMBRE RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2 LE VOCI SULL’ADDIO DI BINOTTO E IL CAOS DI ABU DHABI: UNA PAGINA NON EDIF ...