Istat - Aci | dopo il Covid piu' incidenti e vittime sulle strade

Pertanto, rileva uno studio, secondo le stime preliminari, nel semestre gennaio - giugno 2022 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2021, un aumento del numero di incidenti ...... in Italia sono morte 2.875 persone pari a 8 morti al giorno (+20% sul 2020 ma - 9,4% sul 2019) e altre 204.728 sono rimaste ferite in 151.875 incidenti stradali (dati). In Provincia di ...Il primo semestre del 2022 e' caratterizzato da una netta ripresa della mobilita' e come conseguenza anche dell'incidentalita' stradale, dopo ...Le analisi di Regione e Aci in base al tratto stradale e al numero di incidenti rilevati nel 2021. I video con le prove di guida sicura: quanto ne sapete ...