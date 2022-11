I concorrenti del GF VIP 7 commentano l’ennesimo positivo | “Siamo su Squid Game”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 novembre 2022) Stamani Alberto De Pisis ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 7 perché è risultatoal covid – 19. Con il contagio del milanesesaliti a ben settefinora contagiati nel reality show. I vipponi sono molto preoccupati per la situazione e in queste ore si stanno lasciando andare ad alcuni commenti particolari. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il commento di alcuni vipponi: “Manca solo che entri lo tsunami in casa” Da stamani dopo l’addio di Alberto i commenti catastrofisti sono all’ordine del giorno. Mentre si trovavano in cucina Alberto Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, i tre si sono lasciati andare ad alcune ipotesi catastrofiste. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne manca solo uno tsunami in Casa ed è successo di tutto. I vipponi sono ...