Donne uccise a Roma | un 50enne sotto interrogatorio Questore | ' Ora la popolazione può stare tranquilla'

Da capire i presunti rapporti che collegherebbero il presunto killer con le tre. Il questore: "I cittadini possono stare tranquilli". Intanto il questore di Roma Mario della Cioppa ha ...Una teste importante per gli investigatori è una donna cubana che avrebbe dichiarato di essere uscita con un uomo che le aveva confessato di aver ucciso tre. "Mi sento fortunata" ha aggiunto. ...Di Rinaldo Frignani Fino a metà ottobre Martha Torres si prostituiva in un appartamento in via delle Robinie, poi si è trasferita in via Durazzo. Il sospetto che avesse già… Leggi ...C’è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti a Roma giovedì mattina. In base a quanto si apprende, il cerchio si sta stringendo intorno ad un uomo la cui posizione è al vaglio degli inquirent ...