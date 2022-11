Cessione Napoli o Bari? Cordata cinese a colloquio con i De Laurentiis

(Di sabato 19 novembre 2022), la scelta della famiglia Dedovrà presto essere fatta sulla. In caso di promozione in Serie A, sarà necessario addirittura farla entro l’estate. Oppure tra qualche anno. Manon potranno continuare a lungo sotto la stessa presidenza: è questa l’unica certezza. Aurelio Deha più volte ribadito che non intende cedere ile che in caso di offerte giuste sarà la squadra pugliese ad essere ceduta.De(Getty Images) Ilè la società vicina allain casa De. Il patron azzurro ha più volte ribadito l’incedibilità del ...

e Spalletti, De Laurentiis tenta l'allungo fino al 2025. Roma, idea Aouar : il ... Sampdoria, ecco un fondo anglo - americano : laè vicina. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in ...Calciomercato- Le ultime notizie di calciomercato sule i possibili sviluppi a gennaio su Demme. Questo quanto scrive la redazione di Sky Sport : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Il giocatore potrebbe lasciare Napoli a gennaio per sua volontà, ma la società ha già in mente come muoversi in tal caso ...Sasa Lukic, centrocampista del Torino, spaventa la formazione granata dopo la sua ultima intervista: le parole Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ha parlato del possibile futuro nell’intervista a ...