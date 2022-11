Ballando con le Stelle 17 | settima puntata | commenti a caldo

Il post più difficile sul suo seguitissimo account Instagram. È quello scritto oggi da Selvaggia Lucarelli , giornalista e giudice di "le Stelle", noto programma Rai, in cui ha comunicato la scomparsa improvvisa della madre Nadia Agen . Già malata di Alzheimer da tempo e ricoverata in ospedale da inizio novembre dopo ..."Non sono arrabbiata - spiega la giornalista e giudice dile Stelle - perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto ...Rosanna Banfi è tra le candidate alla finale di questa stagione di Ballando con le stelle , lo show di Rai1 del sabato sera. Fa coppia con Simone Casula, new entry tra gli insegnanti del gruppo, e han ...Angela Brambati e Angelo Sotgiu saranno i due “ballerini per una notte”, il cantante si esibirà con un omaggio a Elvis Presley ...