U15 | amaranto sconfitti a Bari

(Di venerdì 18 novembre 2022) Disco rosso per l’Under 15di mister Riso, che acede il passo ai pari età biancorossi. Di seguito, il tabellino della gara: UNDER 15 SERIE A E B GIRONE D, 6ª GIORNATA-REGGINA 3-1 Marcatori: 16? Sivilli (B), 42? Fiore (R), 44? 46? Parisi (B).: Dente, Sabatiello (76? Emiliano), Novembrino (76? Anaclerio), Basile (34? Di Monte) Nesta, Giannico (76? La Rocca), Soldani, Scarano (54? Positano), Padula, Parisi (76? Pavoncelli), Sivilli, De Marzo (54? Monopoli). In panchina: Carbonara, Mundo, Monopoli. Allenatore: Paolo Lanera. Reggina: Cataldi (63? Iarrera), Franzò, Caporarello (47? Chirico), Salmeri (47? Curatola), Martorano, Adorno, Amarù (47? Surace), Amedeo (41? Azzarà), Di Prima, Cotroneo (70? Raso), Fiore (63? Italiano). In panchina: Enapoliti, Morabito. Allenatore: Antonino Riso. Arbitro: ...