Spread | tasso Btp supera il 4% dopo Lagarde

Agenzia ANSA

Il Btp decennale rende il 3,98% e losi attesta a 193 punti. In Europa, Dax tedesco, Cac ... Louis James Bullard ha dichiarato che "ilufficiale non è ancora in una zona che può essere ...Locon il Bund tedesco, per il contemporaneo rialzo delanche del prodotto di Berlino, resta abbastanza stabile sui 194 punti base. . 18 novembre 2022 Spread Btp-Bund: sale a 194 punti base, tasso sfiora 4% - Economia Tassi ancora al rialzo Lagarde ha aggiunto che "Prevediamo ... Ore 9:15 - Piazza Affari apre bene, spread in allargamento Piazza Affari apre bene (+0,5%) venerdì 18 novembre, nel giorno ...Il Ftse Mib apre positivo nonostante i toni molto da falco della Fed, il petrolio torna a salire. Venerdì attesi gli interventi di Lagarde e Knot (Bce) e il giudizio di Fitch sull'Italia. Si allarga ...