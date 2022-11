Processo Ruby Ter | Berlusconi assolto anche a Roma Mi ha fatto danni | ora sono contento

Assolto 'perché il fatto non sussiste'. Si è chiuso così davanti al Tribunale di Roma lo stralcio delter che vedeva l'ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari. Sentenza di assoluzione anche per il cantante Mariano Apicella, uno degli ...Per il Cavaliere, però, il calvario giudiziario prosegue colter quando, il 3 gennaio 2014, il procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati annuncia l'apertura di una nuova ...Ma proprio la loro costanza nel tempo è la prova più chiara che non avevano nulla a che fare con la testimonianza resa da Apicella nel primo processo Ruby, quando andò in aula a Milano a negare di ...C'è un misto di soddisfazione e di amarezza nelle reazioni che arrivano da Forza Italia alla notizia dell'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter. Certo c'è la gioia per il verdetto ...