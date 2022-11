Pisa-Ternana | info prevendita biglietti

(Di venerdì 18 novembre 2022) 16 Novembre 2022 La societàSporting Club comunica le modalità di acquisto deivalidi per la gara, in programma sabato 26 novembre all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 18.00) e valida per la 14° giornata del Campionato Serie BKT. AperturaBotteghino. Mercoledì 16 novembre (ore 12.00) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone della Regione Toscana. Ovviamente sarà attiva anche nei tradizionali punti vendita, con gli orari di apertura specificati per ognuno:–Store (via Oberdan – Borgo Largo 22); dalle ore 12.00–Store (via Luigi Bianchi); dalle ore 15.30– Solo(via Piave); a partire da domani– Tifo(Fornacette); dalle ore 12.00 Curva Sud. La ...

...00 Cagliari -1 - 1 14:00 Cosenza - Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:00 Parma - Cittadella 3 - 1 14:00 SPAL - Benevento 1 - 2 14:00 Venezia - Reggina 1 - 2 16:15- Brescia 0 ...... 25 presenze e 12 reti) ed ex Reggina e Vicenza in serie B (10 presenze), Cosenza,, ... Siena (39 presenze e 3 reti in serie C),(20 presenze e 1 rete in serie B) e Chievo Verona (29 ...Allenamento congiunto con la formazione dilettante del Porta Romana per il Pisa Sporting Club che si avvia così alla conclusione di questa settimana senza impegni ufficiali. Lo staff tecnico ...Cristiano Lucarelli e la Ternana: la serie B da protagonista Cristiano Lucarelli ... slancio il prossimo sabato 26 novembre quando è in programma la trasferta a Pisa. Che, per un livornese doc, non è ...