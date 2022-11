Napoli | scandalo alla Federico II | arrestato un tecnico di laboratorio

(Di venerdì 18 novembre 2022) per l’accusa di abusi sessuali su alcune studentesse UndidellaII diè stato posto agli arresti domiciliari per l’accusa di abusi sessuali nei confronti di alcune studentesse. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una studentessa e, in seguito, avrebbero visto coinvolte altre sei giovani. L’uomo, Giovanni Migliaccio, 64 anni, avrebbe accarezzato e palpeggiato nelle parti intime la studentessa. I fatti risalgono al novembre del 2021 e sarebbero avvenuti all’interno dell’Università. L’uomo è «ritenuto gravemente indiziato – si legge sul Corriere della Sera – del reato di violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all’interno di un luogo di istruzione frequentato dvittima, ai danni di 6 studentesse». Secondo quanto emerso dalle ...

