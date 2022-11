Hwasong-17 | il missile «definitivo» della Corea del Nord

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 novembre 2022) La mattina di venerdì 18 novembre, ora di Pyongyang, ladelha lanciato l’ennesimoa scopo sperimentale e intimidatorio in direzione delle acquezona economica esclusiva del Giappone. Questa volta si è trattato di un razzo balistico intercontinentale (Icbm) che secondo i funzionari giapponesi aveva una portata sufficiente per raggiungere anche il territorio degli Stati Uniti. Ad alzare dubbi sullo scopo sperimentale è il fatto che il lancio sarebbe stato preceduto da altri, riguardanti però missili più piccoli e a corto raggio, come se il leader Kim Jong-un avesse voluto simulare la reazione delle sue forze armate a un ipotetico attacco. Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e i leader di Giappone,del Sud, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno condannato il ...